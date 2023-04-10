EYT’li çalıştırana 5 puanlık indirimde sınır var mı? İşte prim destek ve indirim rehberi! İşsizlik ödeneği, asgari ücret desteği…

Genç girişimci teşvikinin koşulları ve verilen prim destek tutarı nedir?

Bu teşvikten 18-29 yaş aralığında 1 Haziran 2018'den itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişiler yararlanabiliyor. Bu kapsamdakiler asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4B kapsamındaki sigorta primleri 1 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanıyor. Bu indirim süresiz uygulanıyor. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor. Teşvikin günlük tutarı 115,09 lira olup, aylık 3 bin 452 liraya ulaşıyor.