EYT’li çalıştırana 5 puanlık indirimde sınır var mı? İşte prim destek ve indirim rehberi! İşsizlik ödeneği, asgari ücret desteği…
EYT'li olup çalışmak isteyenler için hükümet işverene 5 puanlık indirim uygulamıştı. İşveren prim teşvikinden yararlananların sayısı 12 milyonu aştı. Peki 5 puanlık indirimin amacı, koşulları ve istihdama katkısı nedir? Asgari ücret desteği ne kadar, ne zaman sona erecek? EYT kapsamında emekli olup da çalışacaklar için uygulanacak sosyal güvenlik destek primi indiriminde sınır var mı? İşte merak edilenler...
Sigortalı istihdamın artırılması, gençlere, kadınlara iş kapısı açılması, bölgesel yatırımların özendirilmesi amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlanıyor.
Asgari ücret desteği, işsizlik ödeneği, sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim başta olmak üzere 18 başlıkta prim desteği veriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İşveren prim teşvikinden yararlananların sayısı 12 milyonu geçerken, sosyal hizmetlerden yararlananlar için verilen teşvik 60 ayı buluyor.
İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 48 bin lirayı, diğer sektörler için de 35 bin lirayı geçiyor.
İşsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerine prime esas kazanç üst sınırına kadar ki sosyal güvenlik primi işveren payları desteği 2 bin 51 lira ile 15 bin 387 lira arasında değişecek.
5 puanlık indirimin amacı, koşulları ve istihdama katkısı nedir?
Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanıyor. Yararlanma şartları arasında, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi, primlerin süresinde ödenmesi, Kurum'a borcun bulunmaması, kayıt dışı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekiyor. Prim indirimi desteği her bir çalışan için 500,40 lira ile 3 bin 753 lira arasında değişiyor. Yurt dışına götürülen sigortalılar için bu tutar 500 lira ile 1501 lira uygulanıyor.
Genç girişimci teşvikinin koşulları ve verilen prim destek tutarı nedir?
Bu teşvikten 18-29 yaş aralığında 1 Haziran 2018'den itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişiler yararlanabiliyor. Bu kapsamdakiler asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4B kapsamındaki sigorta primleri 1 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanıyor. Bu indirim süresiz uygulanıyor. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor. Teşvikin günlük tutarı 115,09 lira olup, aylık 3 bin 452 liraya ulaşıyor.