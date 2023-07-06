AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI 2023? Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı!
Aile Destek Programı kapsamında her ay 850 TL-1250 TL arasında değişen tutarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde programında bu sene de devam edeceğini müjdeledi. Açıklama sonrası binlerce kişi destek paketi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Aile Destek Paketi zamlandı mı son dakika? Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu? Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sosyal yardım başvuru ve ödeme sorgulama ekranı!
Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Aile Destek Programı ödemelerinde son aylara girilirken Başkan Erdoğan'dan güzel haber geldi. Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan Aile Destek Programı ile ilgili "Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." dedi. Peki Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak?
AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI 2023?
Aile Destek Programı kapsamında ödenen yardımlara ilişkin henüz zam duyurusu bulunmuyor. Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;