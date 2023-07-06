AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI 2023? Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı!

Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Aile Destek Programı ödemelerinde son aylara girilirken Başkan Erdoğan'dan güzel haber geldi. Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan Aile Destek Programı ile ilgili "Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." dedi. Peki Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak?