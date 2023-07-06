Tazminatlar artıyor! Her yıl için en az 13.414 TL en çok 23.489 TL
Bu ay maaşlarla birlikte emekli olanlara, işten ayrılanlara ödenen kıdem tazminatları da yükseliyor. Asgari ücretlinin çalıştığı yıl başına tazminatı 13 bin 414 liraya ulaşırken, tavan da 23 bin 489 liraya çıkıyor. İşte detayları...
Tüm çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, emekli olanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ayrıca askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.
TEMMUZ ARTIŞI GELDİ
Maaşlar yükseldikçe kıdem tazminatı da artıyor. Asgari ücretlilerin tazminatı bu ay yapılan ara zamla yükseldi. İşten ayrılan bir asgari ücretlinin tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 liradan hesaplanıyordu. Yeni asgari ücretle birlikte bu tutar 13 bin 414 lira 50 kuruşa liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için ödenen tutar 9 bin 932 lira 4 kuruştan 13 bin 312 lira 68 kuruşa çıktı.
HER YIL İÇİN 3.380 TL ARTIŞ
Asgari ücretlinin kıdem tazminatında böylece her yıl için 3 bin 380 lira 64 kuruş artış meydana geldi. 10 yıl çalışan asgari ücretlinin tazminat farkı 33 bin 806 lira olacak. 20 yıl hizmeti olan bir çalışan da daha önce en az 198 bin 640 lira kıdem tazminatı alabilirken, bu tutar 67 bin 613 lira artarak 266 bin 253 liraya ulaşacak.
NASIL HESAP YAPILACAK?
Kıdem tazminatında son brüt ücret dikkate alınsa da bunun bir 'üst sınırı' yani 'tavanı' bulunuyor. Giydirilmiş son brüt ücreti tavanın altında olanlar kendi ücretleri üzerinden hesaplanan tutarı alıyor. Ancak ücreti tavanı aşanların kıdem tazminatı, kazançları ne kadar olursa olsun belirlenen tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısının yükselmesiyle yeni kıdem tazminatı tavanını açıklıyor.
Bu yılın ilk yarısında tavan 19 bin 982 lira 83 kuruş iken; yeni tavanın 23 bin 489 lira 82 kuruş olarak duyurulması bekleniyor. Buna göre, bu yılın ikinci yarısında işten çıkartılanlar çalıştıkları her yıl için en çok 23 bin 489 lira kıdem tazminatı alabilecek. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alabilecek. Tavanı aşan maaşı olanlara her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 23 bin 311 lira 53 kuruş ödenecek.