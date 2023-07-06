Tazminatlar artıyor! Her yıl için en az 13.414 TL en çok 23.489 TL

Bu yılın ilk yarısında tavan 19 bin 982 lira 83 kuruş iken; yeni tavanın 23 bin 489 lira 82 kuruş olarak duyurulması bekleniyor. Buna göre, bu yılın ikinci yarısında işten çıkartılanlar çalıştıkları her yıl için en çok 23 bin 489 lira kıdem tazminatı alabilecek. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alabilecek. Tavanı aşan maaşı olanlara her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 23 bin 311 lira 53 kuruş ödenecek.