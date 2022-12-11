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Haberler Ekonomi Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

Sosyal yardımlardan yararlanan binlerce vatandaşlar Aralık ve Ocak ayı Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Maddi durumu yetersiz olanlara devlet 850 - 1250 TL arası para yardımı yapıyor. Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınırken ödemeler PTT hesaplarına yatırılıyor. Peki Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

11.12.2022 16:43 - Son Güncelleme: 11.12.2022 16:43
Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

2023 yılında Aile destek yardımı ödeme takvimi merak ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemeleri 12 ay boyunca sürecek. Ocak ayına az bir süre kala ödemeden yararlanan vatandaşlar 'Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar da E-devlet platformunu kullanarak başvuru yapabilir. İşte 2023 Ocak ayı ödemeleri hakkında bilgiler, sorgulama ekranı, LİSTESİ ve diğer bilgiler!

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Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

Kasım ayının 8'inde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili, ''Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.

Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında da, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." bilgisi yer alıyor.

Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

Öte yandan Ocak ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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