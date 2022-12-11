Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 850 - 1250 TL...

2023 yılında Aile destek yardımı ödeme takvimi merak ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemeleri 12 ay boyunca sürecek. Ocak ayına az bir süre kala ödemeden yararlanan vatandaşlar 'Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar da E-devlet platformunu kullanarak başvuru yapabilir. İşte 2023 Ocak ayı ödemeleri hakkında bilgiler, sorgulama ekranı, LİSTESİ ve diğer bilgiler!