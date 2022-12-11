PTT’den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! TCKN 0,2,4,6,8...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda yardımı, ev tamir desteği gibi yardımlar yapılmaktadır . Bu yardımlar arasında devletten çocuklu ailelere de destek bulunuyor. Peki, 650 TL çocuk desteğinden kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!