Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu. Peki Başarı Teşvik Programı nedir? Şartları neler? Başarı Teşvik Programı başvurusu devam ediyor mu, ödemeler nasıl yapılacak?