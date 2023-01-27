EYT'liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için yasa süreci başlarken; yaşa takılanlara emeklilik ile maaştan kıdem tazminatı ve izin parasına, promosyondan ikramiyeye kadar 7 kazancın yolu açılacak. Şartları sağlayıp hemen emekli olabilecekler için takvim de şekillendi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve EYT'lilerin kazanç takvimi.
27.01.2023 07:01 - Son Güncelleme: 27.01.2023 07:46
Yapılacak düzenleme EYT'lileri sadece emekli aylığına kavuşturmakla kalmayacak, pek çok kazancın da yolunu açacak.
İlk başvurular Şubat'ta başlayacak. Mevcut düzenlemelere göre emeklilik işlemleri için işten çıkış belgesi almak gerekiyor.