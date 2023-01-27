Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

EYT'liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için yasa süreci başlarken; yaşa takılanlara emeklilik ile maaştan kıdem tazminatı ve izin parasına, promosyondan ikramiyeye kadar 7 kazancın yolu açılacak. Şartları sağlayıp hemen emekli olabilecekler için takvim de şekillendi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve EYT'lilerin kazanç takvimi.

Çığıl Ön Yener
27.01.2023 07:01 - Son Güncelleme: 27.01.2023 07:46
EYT’liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

Heyecanla beklenen EYT düzenlemesinde takvim netleşti. Yasa sürecinin Şubat ayında tamamlanması ve aynı ay içerisinde emeklilik şartlarını sağlayanlar için başvuru işlemlerinin başlaması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

Yapılacak düzenleme EYT'lileri sadece emekli aylığına kavuşturmakla kalmayacak, pek çok kazancın da yolunu açacak.

EYT’liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

Yasa sürecinin netleşmesiyle EYT'lilerin kazanç takvimi de şekillendi. EYT'lilerin emeklilik ile birlikte elde edeceği 7 kazancın detayları şöyle…

EYT’liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

ŞUBAT'TA TAZMİNAT VE İZİN PARASI
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle başvurularını yapacak.

EYT’liye kazanç takvimi! İlk maaş, promosyon, ikramiye ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar...

İlk başvurular Şubat'ta başlayacak. Mevcut düzenlemelere göre emeklilik işlemleri için işten çıkış belgesi almak gerekiyor.

SON DAKİKA