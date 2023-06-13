Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! 12 ayda iki kez ATM veya PTT'den alabilirsiniz! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...
Devlet vatandaşa birçok alanda destek sağlamaya devam ediyor. Dar gelirli ailelere büyük kolaylık sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla 3.038 TL ödeme yapılacak. Peki, SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 3.038 TL ödemenin detayları haberimizde!
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı. Ödemeler e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Peki kimler yararlanabilir? İşte detaylar!
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.