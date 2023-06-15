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Dikkat, paranızı SGK'da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) birikmiş paranızı almak istediğinizde izlemeniz gereken yol ve para iadesi için e-devlet üzerinden nasıl işlem yapmanız gerektiği, vatandaşlar arasında merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve süreci doğru bir şekilde yönlendirmek önem taşıyor. İşte bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

takvim.com.tr
15.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:59
Dikkat, paranızı SGK’da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor

SSK'ya ödenen primler, emeklilik sürecinde birikerek kişilerin SGK'da birikmiş parasını oluşturur. Birikmiş parayı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmak gerekir. Başvuru için kişilerin il veya ilçe müdürlüklerine giderek belirlenen dilekçeyi ve kimlik fotokopisini vermeleri lazmıdr. Bu başvuru sonucunda birikmiş para ödemesi verilir. SGK, toplu ödeme hakkını emeklilik imkanının kalmadığı durumlarda sağlanır. SGK'ya yatırılan primler sigortalının adına yatırılır ve birikir. Ancak bu primlerin iadesi talep edilebilmesi için belirli koşullar bulunur. İşte SGK'dan toplu ödeme alabilme konusunda detaylar.

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Dikkat, paranızı SGK’da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor

SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek için e-devlet sistemine giriş yapmanız elzemdir. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazmanız yeterli olur. Bu şekilde SGK birikmiş paranızı sorgulayabilirsiniz.

Dikkat, paranızı SGK’da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor

SGK para iadesi için e-devlet üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Ardından arama kısmına "Toptan Ödeme Talebi" yazarak aratmalısınız. Bu sayede toptan ödeme talebinde bulunur ve işlemlerinizi yaparsınız.

Dikkat, paranızı SGK’da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor

SGK'dan toplu ödeme alabilmek için temel şart, sigortalının artık emekli olma imkanının kalmamasıdır. Örneğin, emeklilik yaşına yaklaşmış olmasına rağmen sürekli çalışan kişiler, emekli olmayacakları için SGK'dan primlerinin iadesini talep edebilirler.

Dikkat, paranızı SGK’da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor

Ayrıca, bu kişilerin borçlanma hakkı varsa ve borçlanarak emekli olma imkanları yoksa, primlerinin iadesi için başvuruda bulunabilirler.

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