Dikkat, paranızı SGK'da unutmayın, o sizin hakkınız! Hemen şimdi almak için bunu yapın! Binlerce TL toplu para ödemesi veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) birikmiş paranızı almak istediğinizde izlemeniz gereken yol ve para iadesi için e-devlet üzerinden nasıl işlem yapmanız gerektiği, vatandaşlar arasında merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve süreci doğru bir şekilde yönlendirmek önem taşıyor. İşte bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.
15.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:59
SSK'ya ödenen primler, emeklilik sürecinde birikerek kişilerin SGK'da birikmiş parasını oluşturur. Birikmiş parayı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmak gerekir. Başvuru için kişilerin il veya ilçe müdürlüklerine giderek belirlenen dilekçeyi ve kimlik fotokopisini vermeleri lazmıdr. Bu başvuru sonucunda birikmiş para ödemesi verilir. SGK, toplu ödeme hakkını emeklilik imkanının kalmadığı durumlarda sağlanır. SGK'ya yatırılan primler sigortalının adına yatırılır ve birikir. Ancak bu primlerin iadesi talep edilebilmesi için belirli koşullar bulunur. İşte SGK'dan toplu ödeme alabilme konusunda detaylar.