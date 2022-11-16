Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak! PTT hesabı olana otomatik yatıyor! e-Devlet’ten başvuran aileler nakit parayı alacak! TCKN ve faturayla...

Devlet, sosyal yardım programları ile ihtiyacı olanın yardımına koşuyor. Yaşlıdan engelliye, asker ailesinden öksüz ve yetime, öğrenciden anneye pek çok kesime destek var. Kış aylarının gelmesiyle beraber özellikle doğalgaz destekleri merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!