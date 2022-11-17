Aralık’ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi!

Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Üç yılda bir emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat devam ederken taban tutara yeni artışlar geldi. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 3.500 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün.Aralıkta kampanyalara dev zamlar bekleniyor. İşte banka banka güncel miktarlar!