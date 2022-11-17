Aralık'ta promosyonlara DEV ZAM geliyor! Emekliye 12 bin TL yılbaşı ikramiyesi!
Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ücretler artışa geçti. Peki, Bankalar emeklilere kaç TL promosyon veriyor? Promosyonda yeni anlaşma dönemi ne zaman? İşte merak edilenler!
Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Üç yılda bir emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat devam ederken taban tutara yeni artışlar geldi. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 3.500 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün.Aralıkta kampanyalara dev zamlar bekleniyor. İşte banka banka güncel miktarlar!
Kimi bankalar SGK'nın belirlediği taban tutarlardan, kimileri de daha yüksek ödeme yapıyor. 1 Kasım'dan itibaren promosyon başvurusu yapanlardan maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 liradan az promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen bankalar da daha fazlasını verebilecek.
AKBANK
Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor.