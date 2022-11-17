5000 gün + SSK, Bağkur, 4C 20-25 sigortalılık süresini tamamlayan EYT tuşuna basacak! EYT'lilere SAFİR değerinde yaş-prim TABLOSU! Staj, çıraklık, stajyer...

BAĞ-KUR'LULAR VE MEMURLAR

* EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK'lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK'lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.