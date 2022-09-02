Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme yapacak! TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar! IBAN hesabınıza düşecek ATM’den çekin! 1 yıl boyunca...

Hemen gidip alın! Bakanlık 7.200 TL destek ödemesi yapıyor! dar gelirlilere sağlanan ödemeler büyük bir ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek verilecek. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler ve desteğe ilişkin detaylar...