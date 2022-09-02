Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme yapacak! TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar! IBAN hesabınıza düşecek ATM'den çekin! 1 yıl boyunca...
Devlet tarafından dar gelirlilere yardım ödemeleri eylül ayında da devam ediyor. Bunlardan biri de Aile Destek ödemeleri olarak biliniyor. Bakan Derya Yanık'tan ödemelere ilişkin güzel haber geldi. 1 yıl boyunca kesintisiz bir şekişde devam edecek olan aile destek ödemesi 5.400 TL - 7.200 TL arasında gerçekleşecek. İlk ödeme Temmuz ayında yapıldı. Şimdi gözler 2. ödemelere çevrildi. Peki, aile destek ödemesinden yararlanma şartları nedir? Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
Hemen gidip alın! Bakanlık 7.200 TL destek ödemesi yapıyor! dar gelirlilere sağlanan ödemeler büyük bir ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek verilecek. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler ve desteğe ilişkin detaylar...
Aile Destek yardımı ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı Bakan Yanık'ın açıklaması ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplam 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden de devam ettiğini belirtti. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı? İşte, aile destek yardımı ödeme tarihi ve konuyla ilgili detaylar.