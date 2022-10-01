18 yaş altı çocuklar! Aile Bakanlığı 2 ayda bir 600 TL ödeme yapıyor! Banka veya PTT'den alabilirsiniz! İkamet ettiğiniz il/ilçedeki...

ÖKSÜZ YETİM YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.