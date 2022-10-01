516 bin çalışanı kapsıyor! Sözleşmeliye kadro Ekim’de...
Kamudaki sözleşmeli çalışanlara yönelik çalışmada teknik bölüm tamamlandı. Detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak düzenlemenin Ekim ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor...
01.10.2022 06:58 - Son Güncelleme: 01.10.2022 06:58
Bu taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayında Meclis'e gönderilecek. Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşerek taleplerini iletmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu hafta başında yaptığı açıklamada masalarında ilk olarak sözleşmeli personel konusunun olduğunu vurgulayarak, "516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesi. Çalışması bitti, zaman meselesi var. Kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" demişti.