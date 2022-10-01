516 bin çalışanı kapsıyor! Sözleşmeliye kadro Ekim’de...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu hafta başında yaptığı açıklamada masalarında ilk olarak sözleşmeli personel konusunun olduğunu vurgulayarak, "516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesi. Çalışması bitti, zaman meselesi var. Kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" demişti.