Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! 15 gün süresince PTT'den alabilirsiniz! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...
Devlet vatandaşa birçok alanda destek sağlayarak dar gelirlilere büyük kolaylık sağlıyor. Kirasını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet desteği sağlanmaya devam ediyor. Zor durumda kalan ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere Aile Bakanlığı tarafından kira ödemesi yapılıyor. Peki, Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 715 TL ile 1500 TL arası ödemenin detayları haberimizde!
09.10.2022 16:54 - Son Güncelleme: 09.10.2022 16:54