Milyonlarca emekli ve memura yeni zam! Ek zam ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

TAHMİNLER NE DİYOR

Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada Orta Vadeli Program hedefi yıl sonunda yüzde 65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti yüzde 67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor: