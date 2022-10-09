Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'nın alarm zilleri çalmasına neden oldu. Birçok Avrupa ülkesi kısıtlamalara giderken Bloomberg'den durumun vahametini gözler önüne seren bir analiz geldi. 'Çaresiz Avrupalılar Isınmak İçin Dünyanın En Eski Yakıtına Dönüyor' başlığı ile krizi manşetlerine taşıyan Bloomberg, ülkelerin odunla ısınmaya dönüş yaptığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan Enerji Krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.
En kötü kışa hazırlanan Avrupa bir dizi önlem planı üzerinde çalışıyor. Bu planlar kapsamında vatandaşlara sürekli tasarruf çağrısı yapılıyor.
Halk ise çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.
ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Çaresiz Avrupalılar Isınmak İçin Dünyanın En Eski Yakıtına Dönüyor' başlığı ile okurlarına dundu.
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;
Fransa'da odun fiyatları neredeyse iki katına çıkarak ton başına 600 euroya ulaştı. Macaristan ihracatı yasaklayacak kadar ileri gitti ve Romanya yakacak odun fiyatlarını altı ay boyunca sınırladı.'
ENERJİ KRİZİ YAŞAM GİDERLERİNİ ARTIRDI
Haberde 'enerji krizi, Euro bölgesi enflasyonunun Eylül ayında ilk kez çift haneli rakamlara çıkmasıyla, yaşam giderlerindeki artışı yoğunlaştırıyor' yorumu da yer aldı.
Tasarruf önlemlerinin tartışıldığı İsviçre'de Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, halka 'tek başınıza değil birlikte duş alın' tavsiyesinde bulunmuştu.