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Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'nın alarm zilleri çalmasına neden oldu. Birçok Avrupa ülkesi kısıtlamalara giderken Bloomberg'den durumun vahametini gözler önüne seren bir analiz geldi. 'Çaresiz Avrupalılar Isınmak İçin Dünyanın En Eski Yakıtına Dönüyor' başlığı ile krizi manşetlerine taşıyan Bloomberg, ülkelerin odunla ısınmaya dönüş yaptığını açıkladı.

09.10.2022 17:17 - Son Güncelleme: 09.10.2022 17:17
Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan Enerji Krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

En kötü kışa hazırlanan Avrupa bir dizi önlem planı üzerinde çalışıyor. Bu planlar kapsamında vatandaşlara sürekli tasarruf çağrısı yapılıyor.

Halk ise çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.

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Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Çaresiz Avrupalılar Isınmak İçin Dünyanın En Eski Yakıtına Dönüyor' başlığı ile okurlarına dundu.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

Fransa'da odun fiyatları neredeyse iki katına çıkarak ton başına 600 euroya ulaştı. Macaristan ihracatı yasaklayacak kadar ileri gitti ve Romanya yakacak odun fiyatlarını altı ay boyunca sınırladı.'

Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

TALEP YÜKSEK AYLAR SÜREBİLİR

Avrupa'da dünyanın en temel yakıtının panikle satın alındığına dair işaretler olduğunun altını çizen Bloomberg, odun sobalarının teslim edilmesinin ise yüksek talep nedeniyle aylar sürebileceğini belirtti.

Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

ENERJİ KRİZİ YAŞAM GİDERLERİNİ ARTIRDI

Haberde 'enerji krizi, Euro bölgesi enflasyonunun Eylül ayında ilk kez çift haneli rakamlara çıkmasıyla, yaşam giderlerindeki artışı yoğunlaştırıyor' yorumu da yer aldı.

Tasarruf önlemlerinin tartışıldığı İsviçre'de Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, halka 'tek başınıza değil birlikte duş alın' tavsiyesinde bulunmuştu.

Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

Sommaruga'nın tasarruf için verdiği diğer öneriler ise buzdolabını daha az soğutun, ısıtıcılarınızı daha az açın ve elektriği daha dikkatli kullanın olmuştu.

Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

'DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİN'

İsviçreli bakanın önerilerine benzer bir tavsiye geçtiğimiz günlerde Almanya'dan gelmişti.

Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yöneten Winfried Kretschmann, halka duş almak yerine nemli bir bezle silinmelerini önermişti.

Kretschmann, kendisinin de bu yönteme baş vurduğunu belirtmişti.

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