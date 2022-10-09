Dünyanın en eski yakıtına dönüş! Avrupa’da gaz sancısı! Enerji krizi giderek büyüyor

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Çaresiz Avrupalılar Isınmak İçin Dünyanın En Eski Yakıtına Dönüyor' başlığı ile okurlarına dundu.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

Fransa'da odun fiyatları neredeyse iki katına çıkarak ton başına 600 euroya ulaştı. Macaristan ihracatı yasaklayacak kadar ileri gitti ve Romanya yakacak odun fiyatlarını altı ay boyunca sınırladı.'