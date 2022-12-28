Aile Bakanlığı 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık veriyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise... Evladı olan ailelere yılbaşı müjdesi!

2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek Programı kapsamında yapılan çocuk destek ödemelerine başvurular da hızlandı. Yeni yılla birlikte çocuk destek parasının da belirlenen yeni asgari ücretle birlikte değişmesi bekleniyor. 2023 çocuk parası henüz resmi olarak açıklanmazken başvuru ekranının halen açık olduğu bildirildi. Bakanlık tarafından hanede bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanıyor. 1,2 ve 3 çocuklu aileler ödemelerini PTT'den alıyor. İşte başvuru ekranı ve başvuru şartları...