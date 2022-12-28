Kıyıda köşede birikmişi olanlar yaşadı! 3+1 135 m2 daire 360.000 TL'ye sizin! İstanbul, İzmir, Diyarbakır...

Ucuza konut almak isteyenler bankaların gayrimenkul satış ilanlarını yakından takip ediyor. 2+1, 3+1 daireler akla hayale gelmeyecek çok düşük bir fiyata satılırken, aynı zamanda ilanlarda arsa ve depo, işyeri de yer alıyor. Kıaca Türkiye'nin onlarca ilinde uygun fiyata konut ve iş yeri, depo, arsa satılıyor. Örneğin Vakıfbank'tan 135 m2 satılık 3+1 daire için başlangıç bedeli 360.000 TL isteniyor. Halkbank ise 106 m2 konut için 188.000,00 talep ediyor. Ziraat Bankası da 207 m2 müstakil evi 102.000 TL'ye satıyor. İşte detaylar...