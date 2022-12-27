Bunu yapan üstüne bir bardak soğuk su içsin! SGK’da unutulan paralar yanar! Tek yanlışla 20.000 TL’nizden olursunuz!

Devlet bazen ihtiyacı olan ailelere destek verilmektedir. Bu hallerden biri doğum halidir. Doğum yapan kadınlar bağlamında aileye doğum parası verilmektedir. Devlet bu desteği doğum ardından çıkabilecek masraflar için vermektedir.İlk çocuk için 300 2. için 400 ve üçüncü için de 600 TL oranındadır. Doğum yardımı tek seferlik verilmektedir.