Bunu yapan üstüne bir bardak soğuk su içsin! SGK'da unutulan paralar yanar! Tek yanlışla 20.000 TL'nizden olursunuz!
SGK bağlamında birtakım insanlara destek ücretleri verilmektedir. Bu ücretlerin takip edilmesi ve koşulları sıklıkla denetim edilmelidir. Söz konusu olan ücretler e-Devlet üstünden sorgulanarak bulunabilmektedir. Kişiler kendileri bağlamında ayrılmış bir ücret var mı yok mu sorusunun yanıtı için e-devlete girip ''SGK Şahıs Ödemeleri'' Sorgulama biçiminde yazarak kendileri için ayrılmış olan ücretleri görebilmektedir.
27.12.2022 14:45 - Son Güncelleme: 27.12.2022 14:46
Devlet bazen ihtiyacı olan ailelere destek verilmektedir. Bu hallerden biri doğum halidir. Doğum yapan kadınlar bağlamında aileye doğum parası verilmektedir. Devlet bu desteği doğum ardından çıkabilecek masraflar için vermektedir.İlk çocuk için 300 2. için 400 ve üçüncü için de 600 TL oranındadır. Doğum yardımı tek seferlik verilmektedir.