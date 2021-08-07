Ağustos ayı otomobil kampanyalarında yeni fiyat listesi! Audi, Fiat, Opel, Honda, Peugeot, Hyundai en ucuz arabalar listesi binlerce kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Üretimlerine başlayan markalar ise fiyat değişimelerini ya da kampanyalarını resmi internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde ilgililerle paylaşıyor. Ağustos ayı otomobil kampanyalarında yeni fiyat listesi duyuruldu. Bazı markalar fiyatlarda değişikliğe giderken bazıları ise fiyatları aynı seviyede bırakmayı tercih etti.