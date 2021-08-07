Kredi faiz oranları son dakika hangi banka, kaç faizle kredi veriyor? 24 aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları ne oldu?
Tek tek bankalar açıklandı. Bu anlamda 24 aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar, koronavirüs döneminde verdiği en ideal faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği ideal faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen bireylerin satın alabilmek istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?
Acil gereksinimleri ya da konut ile taşıt alabilmek amacıyla bankalardan kredi alabilmek isteyen vatandaşlar, kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verdiği en ideal faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği ideal faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.