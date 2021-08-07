Kredi faiz oranları son dakika hangi banka, kaç faizle kredi veriyor? 24 aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları ne oldu?

Acil gereksinimleri ya da konut ile taşıt alabilmek amacıyla bankalardan kredi alabilmek isteyen vatandaşlar, kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verdiği en ideal faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği ideal faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.