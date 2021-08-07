18-55 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde acil 34 bin 193'ten daha fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR anında paylaştı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos ayı yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR yine binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile oluyor. İnsanların iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaktadır. Bilindiği üzere kurum Haziran ayında 106.625 kişi işe yerleştirildi. Ağustos ayının ilk günlerinde kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İnternet sitesinde yer alan ilanlar kısmındaki alanda güncel olan iş ilanı ise 34.193 olarak duyuruldu.
18-55 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde 34 bin 193'ten çok sayıda işçi alımı yapılacak! İŞKUR anında paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Haziran ayında 106.625 kişinin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.
40 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 40 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.