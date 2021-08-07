18-55 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde acil 34 bin 193'ten daha fazla işçi alımı yapılacak! İŞKUR anında paylaştı

18-55 yaş arası anında başvurabilir! Tüm illerde 34 bin 193'ten çok sayıda işçi alımı yapılacak! İŞKUR anında paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Haziran ayında 106.625 kişinin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.