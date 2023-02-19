Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Başvurular e-Devlet’ten! Depremzede barınma desteği ne zaman verilecek? İL İL ÖDEME TAKVİMİ 2023!

3- Barınma desteği için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.