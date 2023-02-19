Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Başvurular e-Devlet'ten! Depremzede barınma desteği ne zaman verilecek? İL İL ÖDEME TAKVİMİ 2023!
Barınma yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar yararlanacak. Afetzede ailelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Peki, Barınma yardımı ne zaman verilecek? Afetzede barınma desteği başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...
19.02.2023 15:58 - Son Güncelleme: 19.02.2023 15:58
Son dakika haberi: Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.
Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir.
3- Barınma desteği için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?
Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.