13. MAAŞ ödemesi geliyor! Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç!

Ocak ayında zamlı emekli maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de ikramiye ödemelerine göz dikti. Hem Ramazan hem Kurban Bayramı öncesi yatırılan emekli ikramiyelerinden milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. İkramiyelere zam gelip gelmeyeceği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin 2.750 TL'ye çıkacağı gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Peki, emekli ikramiyelerine zam gelecek mi 2023? İşte detaylar...