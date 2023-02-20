13. MAAŞ ödemesi geliyor! Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç!
Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 2750 lira olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin faydalanabildiği emekli ikramiyeleri her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi yatırılıyor. Bin yüzer lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte detaylar.
20.02.2023 12:57 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:57
Ocak ayında zamlı emekli maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de ikramiye ödemelerine göz dikti. Hem Ramazan hem Kurban Bayramı öncesi yatırılan emekli ikramiyelerinden milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. İkramiyelere zam gelip gelmeyeceği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin 2.750 TL'ye çıkacağı gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Peki, emekli ikramiyelerine zam gelecek mi 2023? İşte detaylar...
Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.