EYT’de SON 2 GÜN! Meclis’te 3600 kısmi emeklilik 50-55 yaş barajı onay aşamasında! 5000 prim+7200 gün/ 15-20-25 yılı olan EYT’de 3+1 kadrosunda! Staj, Tarım işçisi...

EYT hakkında son gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Meclis için verilen ara bu hafta sona eriyor. Çalışmalar 21 Şubat'ta devam edecek. 5 milyon vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...