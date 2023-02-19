EYT'de SON 2 GÜN! Meclis'te 3600 kısmi emeklilik 50-55 yaş barajı onay aşamasında! 5000 prim+7200 gün/ 15-20-25 yılı olan EYT'de 3+1 kadrosunda! Staj, Tarım işçisi...
Tüm Türkiye asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı 10 ilde yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmaları da beraberinde ertelenmişti. TBMM'de görüşülmesi beklenen en önemli yasal düzenlemelerden biri bildiği üzere EYT mevzusu. Söz konusu yasanın 8 Şubat'ta görüşülmesi bekleniyordu. Ancak yapılan duyurulara göre TBMM'nin 21 Şubat Salı günü toplanarak EYT dosyasını ele alacağı belirtiliyor. Öte yandan emekli olmayı bekleyen kesim; kısmi emeklilik, staj, prim değişikliği ile ilgili detayların Meclis'te görüşülmesini istiyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde...
EYT hakkında son gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Meclis için verilen ara bu hafta sona eriyor. Çalışmalar 21 Şubat'ta devam edecek. 5 milyon vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT'deki son gelişmeleri aktardı. İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
TBMM Genel Kurulu 21 Şubat Salı günü saat 15.00'de toplanacak. Gündemdeki kanun maddelerini ve depremle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararlarının onaylanması süreci başlayacak. Bu kanun maddelerinden birisi de bilindiği üzere EYT ile ilgili düzenleme
'EYT iptal mi olur, EYT rafa mı kalktı' diye sorular bu süreçte merak edildi. Bu endişelere gerek olmadığını düşünüyorum. Salı günü Meclis toplanacak. O gün onaylanarak yasalaşacağını düşünüyorum. Bu aşamada resmi açıklamalara kulak verilmesi gerekiyor.
Yasanın içeriği değişir mi gibi sorular da merak ediliyor. Önergeler verilirse değişiklikte olabilir. Özellikle 5000 gün beklentisi açısından söylüyorum. Salı gününü beklemekte fayda var
Şubat ayı bitmeden bu yasa Resmi Gazete'de yayınlandığı sürece yapılan başvurular sonrasında ilk maaşlar 1 Mart'tan itibaren hesaplanmaya başlar. Mart ayına yetişir mi, ödenir mi onu bilmiyorum. SSK maaşları 17'sinden sonra, Bağkur maaşları ise 20'sinden sonra ödeniyor. O 20 günlük süreçte maaşlar yetişirse hesaplara yatırılır. Yetişmezse Nisan ayında toplu olarak Mart ayı maaşıyla birlikte yatırılacaktır. Orada bir hak kaybı olmuyor.
Türkiye asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı 10 ilde yaraları sarmaya çalışıyor. Deprem felaketi sebebiyle TBMM çalışmaları da ertelenmişti.