Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan... 2+1, 3+1 CANLI YAYIN! TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN İZLEME EKRANI! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri bugün Adana ili ile devam ediyor. Peki Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Adana kura canlı nasıl izlenir? İşte TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli ilçe ilçe kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ güncel kura takvimine göre Adana için kuralar 10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek. 2+1, 3+1 daireler için kura çekimi 4 gün boyunca sabah 10:00'da başlayacak. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. 10-11 Ocak'ta Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için, 12 Ocak'ta Sarıçam, Yumurtalık ilçeleri için, 13 Ocak'ta Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli ilçeleri için kuralar çekilecek. İşte TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan... 2+1, 3+1 CANLI YAYIN...
TOKİ ADANA KURADA ADI ÇIKANLAR SIRALI TAM LİSTE!
TOKi Adana kuraları 10 Ocak Salı günü saat 10.00'da başlayıp ve 13 Ocak 2023 tarihinde son bulacak.
👉TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu isim listeleri ilan edilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Adana kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.