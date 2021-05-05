A101'den her şey var dedirtecek yeni aktüel! A101 6 Mayıs aktüel kataloğunda size özel ayrıcalıklı fırsatlar var!

A101 6 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin fiyat listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta Toshiba 55V5B63DT 55" UHD Smart Led TV, Onvo OV42250 42"Full HD Android Smart Led TV, Haylou LS-05 Akıllı Saat, Seg DD-2451 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt, Piranha Kablosuz Klavye, Piranha Akıllı Kumanda, Piranha Bluetooth Nostalji Pikap, Philips SHE1405BK/10 Kulak İçi Kulaklık, Singer M1605 Dikiş Makinesi ve Samsung 23 L Mikrodalga Fırın ürünleri var.

05.05.2021 15:04 - Son Güncelleme: 05.05.2021 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





