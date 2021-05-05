43 saat sonra satışına son verilecek! Raflarda bir süre yer almayacak! Carrefour, ŞOK, BİM, Migros'ta cuma sabahı...
Ülkemizde bilindiği üzere tam kapanma sürecinde marketler pazar günleri hariç saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar bu saatler arasında evin yiyecek, içecek ve temizlik vb. gibi ihtiyaçlarını alıyor. Son olarak dün gece 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Alınan bu kararın ardından hangi ürünlerin satılıp satılmayacağı milyonlarca kişinin aklında bir soru işareti olarak yer almaya başladı.
43 saat sonra satışına son verilecek! Raflarda bir süre yer almayacak! Carrefour, ŞOK, BİM, Migros'ta cuma sabahı... 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan itibaren ülke genelinde tam kapanmaya geçildi. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Bu süreçte marketlerle ilgili yeni bir karar alındı ve genelge İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirildi. Şimdi vatandaşlar marketlerde hangi ürünlerin satışının yapılacağını merak etmeye başladı.