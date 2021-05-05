Evden aylık 2000- 3000 TL kazanın! İŞKUR evde iş imkanı sunuyor! Siz oturun para ayağınıza gelsin!
Neredeyse 1 seneden fazla süredir tüm dünya koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışıyor. Ülkemizde de bu noktada tam kapanma tedbirleri alırken aile bireyleri ev ekonomisine katkı sağlama arayışına girdi. Aile fertleri dışarı çıkmadan evden para kazandıran işleri araştırıyor. Tam kapanmada, pandemide evden para kazandıran işler neler? Oturduğunuz yerden ek iş yaparak 2000-3000 TL kazanın! Bu iş olanaklarının sunduğu imkanlar ve iş başvuru detayları haberimizde...
Yaklaşık 1 seneden fazla süredir tüm dünya koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışıyor. Ülkemizde bu noktada tam kapanma tedbirleri alınmaya başlandı. Aileler dışarı çıkmamak için evin ekonomisine katkı sağlama arayışlarına girdi. Bundan mütevellit vatandaşlarımız eve ek bir gelir sağlamak için evde kaldıkları vakitlerde de para kazanmanın yollarını arıyorlar. Peki pandemi sürecinde evde para kazanmak için yapılan işler neler? Evden para kazanmak isteyenler için İŞKUR'un evde iş imkanları!
Paketleme işi yaparak para kazanmak;
Pandemi süresinde evden yapılabilecek kazançlı işler arasında yer alan paketleme işi birçok firma paketleme işi imkânı sunarken geniş kapsamlı olan bu iş için paketleme hakkında becerebilecek yeteneğini olan kişiler için arama yapıyor. Titiz çalışma ortamında hazırlanan paketler firmalar tarafından alıcıya iletiliyor. Firmalar başvuru açarak kendisine gönderilen ürünleri hazırlıyor ve bunun sonucunda oldukça iyi para kazanıyor.
Evde Mandal İşi
Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden bir tanesidir. Ayrıca mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, sadece 2 parça halinde olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile kolay bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz basit işler için parça başına ödemeler almak mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa eğer iletişime geçerek size uygun bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.