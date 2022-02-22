A101'de Şubat sonu kampanyası! Aktüel kataloğu özel olarak güncellendi! 65,95'ten 32,95'e kadar düştü! İndirimler peş peşe duyuruldu...
A101 marketlerini yeni aktüel ürünleri belli oldu. Bu hafta hangi ürünler indirime girdi diye soracak olursanız, ilk dikkat çeken Finish Bulaşık Makinesi Tableti Hepsi 1 Arada 42 'li oldu. Çünkü fiyatı 65,95'ten 32,95'e düştü. 19 Şubat'ta başlayan indirimler 25 Şubat'a kadar devam edecek. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayınlanan aktüel kataloğunda Gelenek Un Tam Buğdayın (2 Kg) 23,45'ten satıldığı görüldü. Ayrıca A101'in yeni bir uygulaması duyuruldu. Çok yakında kullanıma açılacak uygulama hakkında açıklama geldi. İşte yeni hafta A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste ve açıklamanın detayları...
22.02.2022 09:08 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:08
A101'de Şubat sonu kampanyası başladı. Aktüel kataloğu özel olarak güncellendi. İndirimler peş peşe duyuruldu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı A101 marketlerinde bu haftanın yeni indirimleri belli oldu. Vatandaşlar harıl harıl yeni, güncel indirimleri merak ediyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler var? Neler indirime girdi? Gıdadan temizlik malzemelerine, bakım ürünlerinden temel ihtiyaçlara pek çok indirim göze çarptı. Yarıdan da fazla indirim yapıldı, 65,95'ten 32,95'e kadar düştü! İşte A101 aktüel ürünleri...
A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de bu haftanın yeni indirimli ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik.