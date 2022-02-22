A101’de Şubat sonu kampanyası! Aktüel kataloğu özel olarak güncellendi! 65,95’ten 32,95’e kadar düştü! İndirimler peş peşe duyuruldu...

A101'de Şubat sonu kampanyası başladı. Aktüel kataloğu özel olarak güncellendi. İndirimler peş peşe duyuruldu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı A101 marketlerinde bu haftanın yeni indirimleri belli oldu. Vatandaşlar harıl harıl yeni, güncel indirimleri merak ediyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler var? Neler indirime girdi? Gıdadan temizlik malzemelerine, bakım ürünlerinden temel ihtiyaçlara pek çok indirim göze çarptı. Yarıdan da fazla indirim yapıldı, 65,95'ten 32,95'e kadar düştü! İşte A101 aktüel ürünleri...