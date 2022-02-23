3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Bunu kimse beklemiyordu! Maaşlarda ciddi artış...
Emekli maaşlarında planlama istekleri gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) doğrultusundan 3600 ek gösterge hususu ile alakalı iki mühim talep daha gündeme getirildi. Genellikle emekli maaşlarında ciddi bir katkı sağlaması amaçlanan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin sonrasında meydana çıkan yeni oranlar ilgi çekiyor. Söz hususu çalışmanın yalnızca polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenleri kapsamaması gerekliliğini ifade eden TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, alakalı takımda yer alan emeklilere intibak verilmesiyle de bu planlamanın taçlandırılması gerekliliğini belirtti. İşte emekli maaşlarında artışa sebep olacak yeni gelişmeler.
2000 Yılı Sonrası Emeklilere İntibak Talebi!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge hakkında emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu ortaya koydu. Kapsamının genişletilmesine ilişkin beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin temel amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti.
Öte yandan intibak meselesine de deyinin TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda Bağ Kur ve işçi emeklisinin uzun yıllar beklediği düzenlemenin de devreye sokulması gerektiğine yönelik talepleri dile getirdi.
Söz konusu intibak çalışması ile 2000 yılı sonrasında emekli olan ilgili gruptaki kişilerin prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişim ile emekli aylıklarının da artacağına vurgu yapıldı.
3600 ek gösterge ile kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin bir benzerinin de intibak ile Bağ Kur ve işçi emeklileri için yapılması gerektiği ve 3600'ün intibak ile taçlandırılması gerektiği aktarıldı.