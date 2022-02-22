Gelir vergisinde kritik gün 1 Mart! Kimler gelir beyanı yapacak? Milyonları ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl kira geliri elde eden 785 bin ev sahibine SMS göndererek 1 Mart'ta beyan döneminin başladığını anımsatacak. Tek bir işverenden ücret alanların elde ettiği ücretin tutarı ne kadar yüksek olsa da beyanname vermiyor.