A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu! A101 9 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayında! Çeyiz alışverişi başlıyor...
9 Ekim 2021 A101 aktüel ürünlerer kataloğu belli oldu. Bu hafta A101 mağazalarında çeyiz alışverişi yapacak hanımlar için bir çok ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatıyla satılacak. Halı, yastık, örtü, kılıf, iç giyim, mutfak için; buzdolabı, çamaşır makinesi, blender seti, fincan ve akla hayale gelebilecek pek çok ürün 9 Ekim 2021 A101 aktüel ürünlerer kataloğu ile indirime girdi. İşte A101'in yepyeni katloğu...
08.10.2021 09:18
- Son Güncelleme: 08.10.2021 09:18
A101'de hafta sonu indirimleri 9 Ekim 2021 aktüel kataloğunun yayımlanmasıyla belli oldu. Hanımlar bu hafta çeyiz alışverişini, evdeki mutfak için gerekli tüm ihtiyaç ürünlerini, çocukları için giyim ve okul malzemelerini A101 mağazalarından yapacak. Halılardan okul çantalarına plazmalardan iç giyime çeşitli bir çok üründe kaçıırlmayacak indirimler yapıldı. İşte A101 9 Ekim 2021 aktüel kataloğu tam liste!