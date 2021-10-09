Zam formülü bulundu: Maaş zammı ve 355 TL intibak ödemesi... Sevinçten havalara uçuran zam haberi!
Milyonlarca emekli, emekli maaşına yapılacak zam oranını dikkatle takip ediyor. Ocak 2022 senesinde maaşlarda ve ek ödemelerde yapılacak artışların miktarı merak hususu oldu. Memur emeklisi, memur, sözleşmeli personele yapılacak zamların dışında katsayı artışı nedeni ile kamu personeli de dahil olmak üzere çoğu vatandaşa sağlanan ödemelerin miktarı yükselecek.
SSK, SGK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla zam yolda. Kamu personeli de dahil olmak üzere çoğu bireyin ödeme tutarı artacak. Bu artış, vatandaşlara soluk aldıracak. İkramiye, maaş zammı ve promosyon ödemeleri emeklilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Hesaplamalarda sarfedilen maaş katsayısı 6. devre toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısıdır ve bu sayılar enflasyon farkı çıkması halinde yükselir. Öte yandan intibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. .
MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?
Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı vardır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022'nin 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar için ise alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Böylelikle kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Öte yandan, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI NE KADAR OLUR?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500* 0,188787 = 1.793,47 TL'dir.
TAYİN BEDELİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?
Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşur. Bu tutar ise 2.100*0,188787 = 396,45 TL'dir.
HUZUR HAKKI NEDİR VE ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENİR?
375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkına ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."