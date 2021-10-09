Zam formülü bulundu: Maaş zammı ve 355 TL intibak ödemesi... Sevinçten havalara uçuran zam haberi!

HUZUR HAKKI NEDİR VE ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENİR?

375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkına ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."