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Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor. İşverenlere maliyetlerinin azaltılması için sağlanan asgari ücret desteği, istihdamın artırılması yönünde de olumlu katkı sağlıyor. Ancak asgari ücret desteği hakkında birçok detay bilinmiyor. Peki asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

08.10.2021 09:04 - Son Güncelleme: 08.10.2021 09:04
Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

Asgari ücret desteği 2016 yılından bu yana uygulanıyor. İşverenler için işgücü maliyetlerinin azaltılması yönünde önemli bir destek sunan uygulama, bu açıdan istihdamın artırılması yönünde de olumlu katkılar sağlıyor.

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Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

Asagri ücret desteği hakkında merak edilenleri Milliyet'te Cem Kılıç yazdı. İşte detaylar...

2021 yılı için haziran ayından itibaren destek tutarları tanımlanmaya başlandı. Ancak ocak ayından itibaren uygulama yapılması söz konusu olduğu için işverenler için bir kayıp olmayacak.

Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

HANGİ İŞVERENLER YARARLANIR?
Asgari ücret desteği uygulamasından 4/A'lı yani eski adıyla SSK'lı işçi çalıştıran bütün işverenler yararlanabiliyor. Yalnızca 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışan sigortalılar için destek uygulanmıyor.

Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

Ayrıca kamu ihale kanunu uyarınca iş almış işverenler için sözleşmede fiyat farkı ödeneceği öngörülmüş hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için destek tutarları bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesiliyor.

Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?

Dolayısıyla kamudan iş almış işverenler için destek miktarları işverene yansıtılıyor ancak bu tutarlar ihale bedelinden düşülüyor. Asgari ücret desteği uygulaması, ilgili ay bazında prime esas kazancı yani brüt ücreti belirli bir sınıra kadar olan işçiler için söz konusu.

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