Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor. İşverenlere maliyetlerinin azaltılması için sağlanan asgari ücret desteği, istihdamın artırılması yönünde de olumlu katkı sağlıyor. Ancak asgari ücret desteği hakkında birçok detay bilinmiyor. Peki asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir? Asgari ücret desteği ne kadar?
Asgari ücret desteği 2016 yılından bu yana uygulanıyor. İşverenler için işgücü maliyetlerinin azaltılması yönünde önemli bir destek sunan uygulama, bu açıdan istihdamın artırılması yönünde de olumlu katkılar sağlıyor.
HANGİ İŞVERENLER YARARLANIR?
Asgari ücret desteği uygulamasından 4/A'lı yani eski adıyla SSK'lı işçi çalıştıran bütün işverenler yararlanabiliyor. Yalnızca 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışan sigortalılar için destek uygulanmıyor.
Ayrıca kamu ihale kanunu uyarınca iş almış işverenler için sözleşmede fiyat farkı ödeneceği öngörülmüş hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için destek tutarları bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesiliyor.
Dolayısıyla kamudan iş almış işverenler için destek miktarları işverene yansıtılıyor ancak bu tutarlar ihale bedelinden düşülüyor. Asgari ücret desteği uygulaması, ilgili ay bazında prime esas kazancı yani brüt ücreti belirli bir sınıra kadar olan işçiler için söz konusu.