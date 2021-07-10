20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!
Vatandaşlara kredi destekleri sağlanmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi desteklerinin yanı sıra kooperatifler ve birlikler aracılığıyla da krediler veriliyor. Böylelikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Son olarak üreticilere bir müjdeli haber daha geldi. Sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit avans verilecek. İstenen miktar 45 dakika içerisinde hesapta olacak. İşte kredi desteğinin detayları!
20.000 TL'ye kadar nakit avans ödemeleri 45 dakika içerisinde hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlara bir kredi desteği daha sağlanıyor. KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, PTT üzerinden 45 dakika içerisinde hesaplarda olacak. Böylelikle nakit ihtiyacı bulunan üreticiler ödemelerden faydalanabilecek. Peki; 20.000 TL krediden kimler faydalanabilecek? Yanıtı haberimizde!