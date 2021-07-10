20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

Vatandaşlara kredi destekleri sağlanmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi desteklerinin yanı sıra kooperatifler ve birlikler aracılığıyla da krediler veriliyor. Böylelikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Son olarak üreticilere bir müjdeli haber daha geldi. Sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit avans verilecek. İstenen miktar 45 dakika içerisinde hesapta olacak. İşte kredi desteğinin detayları!

10.07.2021 14:16 - Son Güncelleme: 10.07.2021 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





