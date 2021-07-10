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20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

Vatandaşlara kredi destekleri sağlanmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi desteklerinin yanı sıra kooperatifler ve birlikler aracılığıyla da krediler veriliyor. Böylelikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Son olarak üreticilere bir müjdeli haber daha geldi. Sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit avans verilecek. İstenen miktar 45 dakika içerisinde hesapta olacak. İşte kredi desteğinin detayları!

10.07.2021 14:16 - Son Güncelleme: 10.07.2021 14:16
20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

20.000 TL'ye kadar nakit avans ödemeleri 45 dakika içerisinde hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlara bir kredi desteği daha sağlanıyor. KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, PTT üzerinden 45 dakika içerisinde hesaplarda olacak. Böylelikle nakit ihtiyacı bulunan üreticiler ödemelerden faydalanabilecek. Peki; 20.000 TL krediden kimler faydalanabilecek? Yanıtı haberimizde!

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20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi olarak üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

Yeni kredi ürünleri geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerine işaret eden Poyraz, "Her şey çiftçimiz için. Ortaklarımızın nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdik.

20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak. Bu kapsamda yeni 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' uygulamamızı önemsiyoruz. diye konuştu.

20.000 TL’ye kadar nakit avans! Paralar 45 dakika içerisinde hesapta! Talep alınmaya başlandı!

20 BİN LİRAYA KADAR KREDİ VERİLECEK

Poyraz, ilk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebileceğine dikkati çekerek, Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağını bildirdi.