A101 indirimi duyurdu DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ BAŞLADI! A101 çeyiz aktüel kataloğu yayımda! 40’lısı 149,95’e düştü! Çaydanlık, süpürge, televizyon...

A101'in bu haftaki aktüel fırsatları sepetleri doldurup taşıracak! A101 marketleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Güncel indirimli ürünlerini yayımlayan A101 bugünden itibaren müşterilerle buluşturacağı yeni ürünleri açıkladı. Yayımlanan listede ütü, ayakkabı, temizlik ürünleri, sunum tepsisi, bardak ve bardak altlığı, masa örtüsü, plazma, çaydanlık, süpürge makinesi gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte A101 indirimli ürünleri tamLİSTE...