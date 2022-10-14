25 yaş şartıyla satılıyor! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 2+1 daire müjdesi geldi! Yetişen alıyor, yok satıyor!

TOKİ ev sahibi yapmaya devam ediyor! TOKİ çok sayıda kampanyaya imza atarak vatandaşların hayallerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda TOKİ'den 2+1 daire almayı isteyenlerin karşısına çok sayıda değişik farklı alternatif de çıkıyor! Sadece 25 yaş şartının olduğu 2+1 dairelerden son birkaç tanesinin kaldığı ifade ediliyor! İşte bu cazip kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!