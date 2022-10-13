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O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı.. TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti!

TOKİ'den sürpriz karar alındı! TOKİ 2022 arsa başvurularının alınmasının ardından arsasına ev yapmak isteyenler için müjde geldi. Verilen karara göre TOKİ ilk evim arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar ev yatırmak istemesi halinde TOKİ'den uygun maliyete konut yaptırabilecek. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
13.10.2022 13:25 - Son Güncelleme: 13.10.2022 13:25
O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı.. TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti!

TOK'den arsa başvurusu yapanlara müjde! Aldığınız arsaların üzerine TOKİ'Den düşük maliyetle ev yaptırabilirsiniz. Müşterek arsa satın alan ortak arkadaşlar TOKİ'ye başvuruda bulunabilirler. BPiyasadan daha ucuz bir maliyetle TOKİ'ye ev yaptırmak mümkün olacak. Ayrıca arsanızı prefabrik ev yaparak da değerlendirebilirsiniz. TOKİ betonarme ve prefabrik ev yapma fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler içn haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı.. TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti!

TOKİ ARSASINA PREFABRİK EV YAPTIRILIR MI?

TOKİ'den arsa başvurusunda bulunduysanız size çıkması halinde ister betonarme ister prefabrik ev yaptırabilirsiniz. Ayrıca TOKİ'den ucuz maliyetle arsanıza konut yaptırabilirsiniz.

O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı.. TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti!

PREFABRİK EV FİYATLAIR NE KADAR?

Prefabrik ev fiyatları 120 bin ile 600 bin TL arasında değişiyor.

O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı.. TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti!

PREFABRİK EV MASRAFLARI NE KADAR?

Prefabrik Ev Fiyatı ; 256.900 TL

Nakliye ; 8000 TL

Zemin Betonu ve Şap ; 53.000 TL

Ruhsat Masrafları ; 32.000 TL (Türkiye Ortalamasıdır.)

Parke ; 10.000 TL

Seramik ; 15.000 TL

Mutfak Dolabı ; 6000 TL dersek toplam rakamda herşey dahil 380.000 TL 'ye prefabrik evinizde rahatça ve mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

O karar hem ev hem arsa hayali kuranlara geldi! Büyük sürpriz ortaya çıktı.. TOKİ arsa alacaklara kıyak geçti!

BETONARME EV FİYATLARI

Bakanlıkça belirtilen lüks inşaat karkas (iskelet) inşaat bedeli (2022):

Betonarme Karkas

Asgari: 2387,65

Azami: 2679,65

Orta: 2533,65

Bu bedel, kaba bir inşaata metrekare başına biçilen tutar. Bu tutarı, evin metrekaresiyle çarptığınızda evin kaba inşaat bedeli ortaya çıkıyor. Yani, lüks bir inşaatın iskeleti için 100 m2 bir ev, ortalama olarak (2533,65x100) 253.365 TL gibi bir tutara denk gelmekte.

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