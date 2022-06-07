A101 indirime girdi! Cep telefonundan Ayçiçek yağına kadar fiyatlar düştü! Bugün başladı 43 TL 45 kuruş! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

A101 indirime girdi! Cep telefonundan Ayçiçek yağına kadar fiyatlar düştü! Bugün başladı! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU haberimizde! Gıda alışverişi yapmak isteyenler, elektronik üründe en uygun fiyatlısını arayanlar zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta A101'de onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Peki A101'de neler indirime girdi? Elektronik eşyalar, mutfak ihtiyaçları, temizlik malzemeleri ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla katalogda yer alıyor. İşte yoğun olarak araştırılan Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu...