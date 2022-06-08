SGK duyurdu: SSK, Bağkur, 4C'li herkes yararlanacak! 2.000 TL maaş alana Temmuz'da 48 bin TL ikramiye verilecek! Maaşın 24 katı kadar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan pek çok vatandaşa önemli haklar tanıyor. Ekonomik olarak da destekler sağlanıyor ve bunun için istenilen şartların tamamlanması gerekiyor. 24 aylık maaş almanız mümkün, birçok kişinin haberi yok. Yaz mevsimi gelirken düğün yapacak çiftlere evlilik ikramiyesi veriliyor. Peki, kimler nasıl evlilik ikramiyesinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
SSK Bağkur ve memurların yanı sıra Temmuz ayında birçok ödemelere zam geliyor. Dul ve yetim aylıkları artarken, evlenenlere yapılacak ödeme de yükselecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bazı haklar, ödemeler oluyor ve şartları taşıyan kişiler yararlanabiliyor. Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu başlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu, 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu. Örneğin; SSK'lı olarak aylık 2 bin lira yetim aylığı alanlara (2 yıllık aylık kadar) 48 bin lira evlenme desteği verilecek. Peki, kimler nasıl evlilik ikramiyesinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu başlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu, 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu.