SGK duyurdu: SSK, Bağkur, 4C'li herkes yararlanacak! 2.000 TL maaş alana Temmuz'da 48 bin TL ikramiye verilecek! Maaşın 24 katı kadar...

SSK Bağkur ve memurların yanı sıra Temmuz ayında birçok ödemelere zam geliyor. Dul ve yetim aylıkları artarken, evlenenlere yapılacak ödeme de yükselecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bazı haklar, ödemeler oluyor ve şartları taşıyan kişiler yararlanabiliyor. Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu başlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu, 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu. Örneğin; SSK'lı olarak aylık 2 bin lira yetim aylığı alanlara (2 yıllık aylık kadar) 48 bin lira evlenme desteği verilecek. Peki, kimler nasıl evlilik ikramiyesinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!