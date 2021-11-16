A101 haftanın indirimleri belli oldu! 16 Kasım’da başladı şimdiden tükeniyor! 30 TL’nin altına düştü! Salça, et, yağ, yumurta, deterjan...

A101'de bu haftanın yeni indirimleri belli oldu. 16 Kasım'da yayınlanan katalogda yok yok! Salça, et, yağ, yumurta ve diğer mutfak ihtiyaçlarının yanı sıra deterjan ürünlerinde efsane indirimler yapıldı. Zincir marketler arasında en çılgın indirimi yapan A101 herkesi mest etti. Bu hafta Miss arap sabunu 11,95'ten 9,50 TL'ye düştü. Piliç ciğer yüzde 20'lik indirimle 12,25'ten 9,75 TL'ye düştü. İşte bu haftaki yepyeni aktüel ürünler kataloğu...