A101 haftanın indirimleri belli oldu! 16 Kasım'da başladı şimdiden tükeniyor! 30 TL'nin altına düştü! Salça, et, yağ, yumurta, deterjan...
En çok tercih edilen zincir marketlerden A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren A101 aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bugün yayınlanan yeni katalog ile A101 mağazaları tüm dikkatleri üzerine çekti. Çünkü et ve süt ürünlerinde, deterjanlarda ve daha bir çok üründe muhteşem indirimler yapıldı. 19 Kasım'a kadar sürecek indirimlerin neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım. İşte 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste!
16.11.2021 09:14
- Son Güncelleme: 16.11.2021 09:14
A101'de bu haftanın yeni indirimleri belli oldu. 16 Kasım'da yayınlanan katalogda yok yok! Salça, et, yağ, yumurta ve diğer mutfak ihtiyaçlarının yanı sıra deterjan ürünlerinde efsane indirimler yapıldı. Zincir marketler arasında en çılgın indirimi yapan A101 herkesi mest etti. Bu hafta Miss arap sabunu 11,95'ten 9,50 TL'ye düştü. Piliç ciğer yüzde 20'lik indirimle 12,25'ten 9,75 TL'ye düştü. İşte bu haftaki yepyeni aktüel ürünler kataloğu...