Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Eğer bunu yaparsanız...
Milyonlarca ev kadını herhangi bir kuruluşta çalışmadığı için emekli olamayacağını düşünüyor. Ancak ev kadınlarının da emekli olma fırsatı var. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında detayları aktardı.
Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat
● Eşim 40 yaşında. Geçmişte kısa süreli bir çalışması olmuş, az da olsa primi var. Ama bundan sonra çalışma imkanı olmayacak. Acaba onun emekli olabileceği bir yol var mı?
Mehmet Ali ALTIN Yasalarımız emeklilik için yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Bu 3 şarttan biri olan prim, birisine ait işyerinde çalışarak, iş kurarak ya da borçlanmayla kazanılabiliyor. Ancak sizin eşiniz gibi çalışma imkanı bulamayanlar için de bir yol var. O da isteğe bağlı sigorta sistemi. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.