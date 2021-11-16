Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Eğer bunu yaparsanız...

Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat

● Eşim 40 yaşında. Geçmişte kısa süreli bir çalışması olmuş, az da olsa primi var. Ama bundan sonra çalışma imkanı olmayacak. Acaba onun emekli olabileceği bir yol var mı?