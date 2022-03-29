A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! 20 TL bile değil! Fiyatlar tek tek aşağı düştü! Deterjan, tuvalet kağıdı, gıdada...
Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni indirim müjdelerini tek tek açıkladı. Erdoğan, "Küresel ve bölgesel krizler, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz" dedi ve KDV düzenlemesi hazırlandığını duyurdu. Buna göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Milyonlarca kişi hemen gözlerini zincir marketlere çevirdi. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Marketleri aktüel ürünler kataloğu...
Zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Gıdadan temizlik ürünlerine envai çeşitte dev indirimlere ev ahipliği yapan zincir marketlerin aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Marketlerinde büyük kampanya başladı. Fiyatlar tek tek aşağı düştü! Deterjan, tuvalet kağıdı, gıdada sevindiren indirim haberleri geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Daha önce yapılan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimini vurgulayan Erdoğan yeni indirim müjdelerini bir bir sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve parakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pekçok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve t arımsal sulamada kulanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya başlandı. İşte A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Marketleri güncel katalog...