Bir taşla iki fırsatı birden vurun! 🏧SSK-SGK ve Bağkur'luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! ATM'ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Emekliler için kolaylıklar sağlanmaya devam ediliyor. Sorgulamadan emeklilere 2.750 -5.000 TL veriliyor bu haber büyük bir keyif yarattı! Günümüzde çoğu vatandaş parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmaktadır. Bankaların emekliler için uyguladığı promosyonlarla ekstradan gelir kaynağı sağlanıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ancak çeşitli bankaların ödeme miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilenler!