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Haberler Ekonomi Bir taşla iki fırsatı birden vurun! 🏧SSK-SGK ve Bağkur'luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! ATM'ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Bir taşla iki fırsatı birden vurun! 🏧SSK-SGK ve Bağkur'luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! ATM'ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere bankalar 600 liradan 5.000 liraya kadar promosyon ödüyor. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizden banka banka promosyon miktarlarını inceleyebilirsiniz...

30.03.2022 08:57 - Son Güncelleme: 30.03.2022 08:57
🏧SSK-SGK ve Bağkur’luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! Bir taşla iki fırsatı birden vurun! ATM’ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Emekliler için kolaylıklar sağlanmaya devam ediliyor. Sorgulamadan emeklilere 2.750 -5.000 TL veriliyor bu haber büyük bir keyif yarattı! Günümüzde çoğu vatandaş parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmaktadır. Bankaların emekliler için uyguladığı promosyonlarla ekstradan gelir kaynağı sağlanıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ancak çeşitli bankaların ödeme miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
🏧SSK-SGK ve Bağkur’luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! Bir taşla iki fırsatı birden vurun! ATM’ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Bankalar emekliler için kampanyalarıyla yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme yapıyor. Kazanç 5 bin liraya kadar çıkıyor...

🏧SSK-SGK ve Bağkur’luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! Bir taşla iki fırsatı birden vurun! ATM’ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

🏧SSK-SGK ve Bağkur’luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! Bir taşla iki fırsatı birden vurun! ATM’ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

🏧SSK-SGK ve Bağkur’luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! Bir taşla iki fırsatı birden vurun! ATM’ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!

Mart ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 5 bin liraya kadar çıkıyor.

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