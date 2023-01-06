A101 6-31 Ocak 2023 aktüel FİYAT LİSTESİ! 2.023 üründe İNDİRİM sabitlendi! Ayçiçek yağı 148 TL, Osmancık Pirinç 29 TL, 12’li Tuvalet Kağıdı 69.50 TL..

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.