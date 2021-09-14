A-101, BİM, ŞOK ve Migros işçi ve personel alımı! Açık kadrolar ve başvuru şartları! 3.500 TL maaşla...
Migros, BİM, A101 ve ŞOK marketler peş peşe personel alımları amacıyla açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin değişik illerinde ve değişik marketlerinde vaziflendirmek üzere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 3.500 TL maaş ile beden İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak.
A-101, BİM, ŞOK personel açığı olan şubelerine, maketlerinde vaziflendirmek üzere iş ilanları yayımladılar. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları olacak. A-101, BİM, ŞOK doğrultusundan yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, müracaat şartları ve ilanlara müracaat yapacak adaylar amacıyla müracaatların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar yazımızda. İşte Eylül 2021 A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR müracaat adresi.
İŞKUR BİM PERSONEL ALIMI 2021! İŞTE BİM MAAŞI, İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI VE FORMU
BİM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel arandığı alanlar şu şekildedir: satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, beden işçisi (engelli) perakende satış elemanı ve depo işçisi.
Başvuru yapan adayların, talep edilen çalışan profiline uygun olup olmaması dikkate alınacak. Peki BİM personel alımı şartları nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
En az İlköğretim Mezunu olmak,
Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.
EN AZ 3 BİN 500 TL MAAŞ
BİM'de çalışan personellere en az 3 bin 500 TL maaş ödeniyor. Maaşın yanında yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti gibi imkanlar da sağlanıyor.
Beden İşçisi (Genel)
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
Özel / Daimi
5 Açık Pozisyon
Beden İşçisi (Genel)
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon
Beden İşçisi (Genel)
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon
Beden İşçisi (Genel)
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon
A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).