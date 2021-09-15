14 talep tek tek belli oldu! Sevinçten ayakları yerden kesecek gelişme! Ocak ayında emekliye en az...

Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan ve yılın ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler Ocak ayı zammını beklemeye başladı. Yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı zamanda emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Şimdi gözler taleplerle ilgili alınacak kararlara çevrildi.